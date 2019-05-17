تركيا تمنح الطيران المصري المركز الأول على مستوى أفريقيا

حصلت محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمطار برج العرب الدولي، على المركز الأول في تقييم مجال الخدمات الأرضية الذي أقامته الخطوط التركية عن الخدمات المقدمة لرحلاتها في المحطات الخارجية عن شهر ديسمبر 2018.



وأقامت الخطوط التركية، تقييما على مستوى المحطات الأفريقية التي تقدم الخدمات الأرضية لرحلاتها بالمطارات الخارجية التي تهبط بها، وحصدت محطة مصر للطيران في برج العرب على أفضل خدمة مقدمة على مستوى محطات أفريقيا عن شهر ديسمبر الماضي.



جدير بالذكر أن محطة مصر للطيران بمطار برج العرب برئاسة المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية استعدادات مكثفة لتجديد اعتماد شهادة سلامة عمليات المناولة الأرضية (الايساجو ISAGO) خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بعد خوضها عدة تفتيشات مرتقبة.



وجرت الاستعدادات داخل محطة مصر للطيران بتجهيز العاملين لكل المعدات بالإضافة إلى تنظيف وتعقيم تنكات عربات المياه لكى تكون على استعداد دائم لأي تفتيشات أو تجديد اعتمادات قادمة.



وكانت محطة برج العرب، اجتازت التفتيش الأخير للإيساجو ISAGO، وهي الشهادة المعنية بسلامة عمليات المناولة الأرضية، والذى تم فى شهر يوليو من عام 2017 بنجاح وبدون ملاحظات.