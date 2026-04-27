كشفت الفنانة التشكيلية مها جميل، تفاصيل انطلاق مبادرة فنية لتطوير واجهات المباني وتحسين المشهد الحضاري بالإسكندرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “نشكر وزارة الثقافة على دعمها للمبادرة ومحافظ الإسكندرية والقاهرة، وقريبا سننفذ على الواقع مشاريع فى المحافظتين، وسنقوم بعمل قصة أو بانوراما فى تجسيد كل العصور والحضارات التي حدثت في الإسكندرية”.

وتابعت: “هدفنا ليس ترفيهي فقط، بل هدفنا فني ونريد نشر الحضارة ونحاكي فننا على الجدران وهي ثقافة مباشرة كأنه معرض مفتوح”.

