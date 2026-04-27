رئيس وزراء بريطانيا: لن ننجر إلى حرب ليست في مصلحتنا

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، أنهم لن ينجروا إلى حرب ليست في مصلحتنا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ودخلت اليوم هدنة الثلاثة أسابيع حيّز التنفيذ، وهي الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب مباحثات دولية هدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح المجال أمام مسار تفاوضي أوسع.

ورغم بدء سريان الهدنة، شهد جنوب لبنان خروقات ميدانية، حيث أغارت مسيّرة إسرائيلية على بلدة القليلة في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط شهيد ووقوع عدد من الإصابات، في حين شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على مدخل بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إليها، وسط حالة من التوتر والحذر في المنطقة. .كما انفجرت مسيرة إسرائيلية عند مفرق السماعية قرب صور.

يذكر ان هدنة الثلاثة أسابيع بين لبنان وإسرائيل بدأت وسط واقع ميداني معقّد، إذ ورغم الإعلان الأمريكي عن تمديد وقف إطلاق النار، لا تزال الأوضاع على الأرض تشهد توتراً واضحاً، مع تسجيل غارات واستهدافات متفرقة في عدد من البلدات الجنوبية، ما يعكس صعوبة تثبيت التهدئة بشكل كامل.







