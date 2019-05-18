رفات القديسة هيلانة.. هدية الكاردينال ستيفان أكران إلى البابا تواضروس

أهدى الكاردينال ستيفان أكران البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جزء من رفات القديسة هيلانة بكاتدرائية سان بيتر بمدينة تيرير الألمانية.



وقام البابا والوفد المرافق له بعمل تمجيد للقديسة هيلانة بمجرد تسلم قداسته الرفات المقدس، حيث يوافق اليوم عيد نياحتها.



وكان البابا تواضروس الثاني قد زار اليوم غرفة الرداء المقدس الذى ارتداه السيد المسيح خلال محاكمته وصلبه والموجود بكاتدرائية سان بيتر بمدينة تيرير الألمانية ضمن رحلته الرعوية الحالية.