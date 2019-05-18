بعد وقوع انفجار به.. مصادر أمنية: مصنع طنطا غير مرخص ومقام على أرض زراعية.. صور

أفادت مصادر بمديرية أمن الغربية، بأن مصنع منظفات مواد كيماوية تسبب في إصابة ٤٠ عاملا وعاملة بحالات اختناق وتسمم جماعي، غير مرخص، ومقام علي أراضٍ زراعيه في قريه ميت حبيش بدائره مركز طنطا .



وأوضحت المصادر الامنيه، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قوات الإنقاذ والحماية المدنيه واكثر من ١٥ سيارة إسعاف مارست دورها في نقل جميع المصابين أولا بأول خلال الساعات الاخيره إلى طوارئ مستشفيات طنطا الجامعيه.



وأشارت المصادر الامنيه إلى صدور تعليمات من اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه، الي رئيس مجلس مركز ومدينه طنطا، بتشكيل لجنه عاجله لفحص اوراق تراخيص المصنع المتسبب في الكارثه، وباقي المصانع المجاوره له .



وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بتسرب مادة تصيب بالاختناق والتسمم في الهواء بالقرب من احدي مصانع انتاج المنظفات الصناعية في قرية ميت حبيش دائره المركز.



وباشرت القيادات الأمنية والتنفيذية تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديريه امن الغربيه، واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، دورها، بالانتقال الي مكان الواقعة، حيث تبين حدوث انفجار في خزان مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية، ما تسبب تلوث الهواء بالمواد الكيميائية، واصابة عدد من عمال المصنع والمواطنين المارة بالقرب منه.



واوضح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن مستشفيات الجامعية بطنطا استقبلت 40 حالة تسمم جماعي واختناق، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور أحمد غنيم بتوفير وزيادة المخزون من الادوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطوارئ.