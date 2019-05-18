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بين الناس

أهالي الحي الثالث ببدر: عايزين حل في انقطاع المياه المستمر

السبت 18/مايو/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل أهالى الحى الثالث فى مدينة بدر، شكواهم عبر خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من انقطاع مياه الشرب يوميا دون معرفة السبب.

وقال طه بدر:" نعاني نحن أهالي الحي الثالث بمدينة بدر من انقطاع المياه بشكل مستمر يوميا.

وناشد المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن، رأفة بحال الأهالى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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