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بين الناس

قاطنو أحمد عرابي بشبرا: تعبنا من التكاتك والمواقف العشوائية

السبت 18/مايو/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ أحمد مصطفى شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الزحام وانتشار المواقف العشوائية بالشوارع مما يؤدى إلى تكدس السيارات والتوكتوك فى الشارع بما يمنع المارة من المشي بسهولة خاصة فى شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة.

وتابع مصطفى فى رسالته أن المشكلة في شبرا الخيمة بشكل عام وشارع أحمد عرابى بشكل خاص، هي ان مفيش لا يوجد أى تقط مرورية رغم أنه شارع أحمد عرابى من الشوارع الرئيسية.

وأضاف أحمد مصطفى أن القهاوى تستولي على أكتر من نصف الشارع، بالإضافة إلى الزحام الموجود بسبب التكاتك .

وطالب مصطفى بتوفير نقط مرور وذلك لتنظيم حركة سير السيارات ومنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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