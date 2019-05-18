قاطنو أحمد عرابي بشبرا: تعبنا من التكاتك والمواقف العشوائية

أرسل القارئ أحمد مصطفى شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الزحام وانتشار المواقف العشوائية بالشوارع مما يؤدى إلى تكدس السيارات والتوكتوك فى الشارع بما يمنع المارة من المشي بسهولة خاصة فى شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة.



وتابع مصطفى فى رسالته أن المشكلة في شبرا الخيمة بشكل عام وشارع أحمد عرابى بشكل خاص، هي ان مفيش لا يوجد أى تقط مرورية رغم أنه شارع أحمد عرابى من الشوارع الرئيسية.



وأضاف أحمد مصطفى أن القهاوى تستولي على أكتر من نصف الشارع، بالإضافة إلى الزحام الموجود بسبب التكاتك .



وطالب مصطفى بتوفير نقط مرور وذلك لتنظيم حركة سير السيارات ومنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية.



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