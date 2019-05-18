البيئة: لجنة لمعاينة آثار انفجار مصنع المنظفات بطنطا

أفادت مصادر بجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا منذ قليل أن غرفة العمليات والطوارىء بالجهاز رصدت انفجار مصنع منظفات ومواد الكيماوية بنطاق قرية ميت حبيش البحرية بدائرة المركز جاء نتيجة تفاعل مادة السلفونيك والكلور مما تسبب في انبعاث أبخرة وروائح نفاذة تسببت في سقوط ٤٠ مصاب بحالات اختناق والتسمم جماعي نقلوا علي أثرها لمستشفى طنطا الجامعي .



وأشارت مصادر بيئية أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء والرقابة والمتابعة لفحص كافة أوراق مصنع ونشاطه القائم وإعداد تقرير شامل حول حجم انفجار خزان مواد كيماوية ومنظفات تسبب في إصابة ٤٠ عامل وعامله وعدد من أطفال صغار السن



كشفت مصادر بمديرية أمن الغربية منذ قليل في تصريحات صحفية ل"صدي البلد " أن مصنع منظفات مواد كيماويه متسبب في اصابه ٤٠ عامل وعامله بحالات اختناق والتسمم جماعي غير مرخص ومقام علي اراضي زراعيه بقريه ميت حبيش بدائره مركز طنطا .

وتابعت المصادر الامنيه أن قوات الإنقاذ والحماية المدنيه واكثر من ١٥ سيارات إسعاف مارست دورها في نقل كافه المصابين اولا بأول خلال الساعات الاخيره الي طوارىء مستشفيات طنطا الجامعيه.



وأشارت المصادر الامنيه بصدور تعليمات من اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه الي رئيس مجلس مركز ومدينه طنطا بالضروره تشكيل لجنه عاجله لفحص اوراق تراخيص المصنع المتسبب في كارثه وباقي المصانع المجاوره له .



وتعود احداث الواقعه حينما تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية اخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطه النجدة، بتسرب مادة تصيب بالاختناق والتسمم في الهواء بالقرب من احدي مصانع انتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش بدائره المركز.

كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديريه امن الغربيه واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية دورها بالانتقال الي مكان الحادث وتبين حدوث انفجار في خزان مصنع لانتاج المنظفات الصناعية، ما تسبب تلوث الهواء بالمواد الكيميائية واصابة عدد من عمال المصنع والمواطنين المارة بالقرب منه.

واوضح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن مستشفيات الجامعية بطنطا استقبلت 40 حالة تسمم جماعي واختناق، مشيرا أنه أصدر تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور أحمد غنيم بتوفير وزيادة المخزون من الادوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطواريء.