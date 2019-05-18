كنافة بورمة من الحلويات الشهية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك فى رمضان، فنقدم لكم طريقة عمل كنافة بورمة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير الكنافة بورمة:

كنافة طرح

سمنة

سكر بودرة

شربات ثقيل

فول سوداني مجروش



طريقة تحضير الكنافة بورمة:



* تفرد الكنافة وترش بالسكر البودرة

* يخلط الفول السوداني مع الشربات أو عسل الجلوكوز

* يفرد الخليط على الكنافة وتلف

* ترص ملفوفة في صينية وتسقى بالسمنة الذائبة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

* تسقى بالشربات وتقطع وتقدم