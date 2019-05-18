كنافة بورمة من الحلويات الشهية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك فى رمضان، فنقدم لكم طريقة عمل كنافة بورمة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير الكنافة بورمة:
كنافة طرح
سمنة
سكر بودرة
شربات ثقيل
فول سوداني مجروش
طريقة تحضير الكنافة بورمة:
* تفرد الكنافة وترش بالسكر البودرة
* يخلط الفول السوداني مع الشربات أو عسل الجلوكوز
* يفرد الخليط على الكنافة وتلف
* ترص ملفوفة في صينية وتسقى بالسمنة الذائبة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
* تسقى بالشربات وتقطع وتقدم
مقادير الكنافة بورمة:
كنافة طرح
سمنة
سكر بودرة
شربات ثقيل
فول سوداني مجروش
طريقة تحضير الكنافة بورمة:
* تفرد الكنافة وترش بالسكر البودرة
* يخلط الفول السوداني مع الشربات أو عسل الجلوكوز
* يفرد الخليط على الكنافة وتلف
* ترص ملفوفة في صينية وتسقى بالسمنة الذائبة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
* تسقى بالشربات وتقطع وتقدم