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مرأة

طريقة عمل كنافة بورمة

السبت 18/مايو/2019 - 09:00 ص
طريقة عمل كنافة
طريقة عمل كنافة بورمة
هاجر هانئ
كنافة بورمة من الحلويات الشهية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك فى رمضان، فنقدم لكم طريقة عمل كنافة بورمة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير الكنافة بورمة:
كنافة طرح
سمنة
سكر بودرة
شربات ثقيل
فول سوداني مجروش

طريقة تحضير الكنافة بورمة:

* تفرد الكنافة وترش بالسكر البودرة
* يخلط الفول السوداني مع الشربات أو عسل الجلوكوز
* يفرد الخليط على الكنافة وتلف
* ترص ملفوفة في صينية وتسقى بالسمنة الذائبة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
* تسقى بالشربات وتقطع وتقدم

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