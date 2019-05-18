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ثقافة

في ليالي رمضان.. إقبال كبير على عروض قصور الثقافة بالأسمرات

السبت 18/مايو/2019 - 02:14 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة من الأنشطة الفنية أمس، الجمعة، لأبناء حي الأسمرات ضمن احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة بمواقعها الثقافية وبالمؤسسات وأماكن التجمعات في جميع المحافظات.

وتضمنت الفقرات تقديم عرض فني لفرقة شبرا الخيمة، للآلات الشعبية وعرض مزمار بلدي وعرض تنورة.

وشهدت الفقرات في ثالث الليالي الرمضانية إقبالا جماهيريا كبيرًا من أبناء حي الأسمرات على عروض قصر ثقافة تحيا مصر التي تقدم في ليالي رمضان بالمسرح الصيفي للقصر.

جدير بالذكر أن احتفالات الهيئة بالاسمرات بدأت يوم 8 رمضان بعرض لفرقة بني سويف للفنون الشعبية، وفى يوم 11 رمضان أقيم عرض لفرقة أطفال بور سعيد للفنون الشعبية.

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