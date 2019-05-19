رانيا بدوي: رامز جلال دليل على الشيزوفرينيا التي نعاني منها

تساءلت الإعلامية رانيا بدوى، في حلقتها التي أذيعت اليوم من برنامجها الرمضاني الجديد " نشرة رنووش في رمضان " الذي تذيعه عبر صفحتها وقناتها الرسمية على فيسبوك ويوتيوب، عن سبب نجاح برنامج " رامز جلال" وطرحت السؤال أيضا علي جمهورها قائلة أن برنامج رامز هو الأعلي في نسب المشاهدات، وبالتالي يحصد نسب كبيرة من حصة الإعلانات ، وهو في نفس الوقت الأكثر انتقادا من بين البرامج والأعمال الرمضانية ، فما سر هذا التناقض ، مؤكدة أنها علي قناعة قد لا يتفق معها البعض وهي أن سبب نجاح رامز جلال هو أنه يشبهنا كمجتمع عربي ومصري.



وأضافت رانيا بدوي، أن برنامج رامز جلال يعكس الحالة التي نعيشها من تناقض واضح وشيزوفرينيا شديدة ، وما نظهره دائمًا علي خلاف ما نبطنه، فالجمهور دائم النقد والذم سنويًا للبرنامج، وفي نهاية كل عام نلعن الاعلام التافه ،ونشجب ونندد باستخدامه للإيحاءات والإيماءات ونرفض الشتائم والألفاظ السيئة، ومع ذلك نسعى في العام المقبل أن نكون من أكثر متابعيه، ونكون سببا في حصوله على أعلى نسب مشاهدة.



وتابعت، أن المشاهدين والضيوف ومقدم البرامج نفسه يعلمون جيدًا أن البرنامج كله "كذب في كذب"، وملفق فهو يعكس حالتنا ، كلنا نكذب علي بعضنا البعض ، كلنا نعلم ان الآخر يكذب علينا ونمثل أننا نصدقه وهكذا لذا نستمر في مشاهدتنا لبرنامج مقالب رامز رغم أفكاره التقليدية، ورغم علمنا بأنها تمثيلية ورغم تكراره لكل الحلقات بنفس الطريقه كل مره والا أننا ننتظر نتيجة مختلفة وهو ما لا يحدث ابدا ،فدائما النتائج كما هي حيث يظهر أن التمساح هو رامز والأسد هو رامز والغوريلا هي رامز مشيرة في النهاية " طول ما إحنا كجمهور عربي بهذا التناقض في حياتنا سيظل برنامج رامز جلال البرنامج رقم واحد في العالم العربي"



واختتمت الإعلامية رانيا بدوي، حديثها خلال حلقة اليوم قائلة:" انا من أكثر المعجبين برامز كشخص وفنان كوميدي شاطر، واتابع تعليقاته الكوميدية خلال بداية حلقاته، ولكن لا أرى اي شىء مضحك في المقلب وحجم الشتائم والسب الموجودة بالحلقة".