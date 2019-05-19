الضرائب العقارية تكشف حقيقة زيادة أسعار الضريبة.. فيديو

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الضرائب العقارية حتى 2021.



وأضافت حسين خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «لا يوجد تغيير فى أسعار الضريبة العقارية للعقارات من 2013 إلى ديسمبر 2021».



وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ أن وفقا لبيانات وزارة الكهرباء عدد العقارات في مصر 40 مليون وحدة سكنية وغير سكنية؛ منوهة أن عدد المسجل منها فقط 5%. ِ