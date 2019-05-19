امتحانات أولى ثانوي .. 5 تعليمات مهمة من مدرسة السعيدية لطلابها قبل الامتحان

نشرت مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، 5 تعليمات مهمة لطلاب أولى ثانوي ، المقرر أن تنطلق امتحاناتهم في التاسعة من صباح اليوم.
وتمثلت هذه التعليمات في :
* على جميع طلاب الصف الأول الثانوى الحضور باكرًا اليوم الأحد الموافق 19/5/2019 فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا .
* إحضار التابلت المدرسي مشحون 100%.
* ممنوع نهائيا اصطحاب التليفون المحمول إلى المدرسة .
* ارتداء الزي المدرسي وعدم ارتداء ملابس لا تليق بك كطالب علم مثل الشورت والسلاسل والحظاظات وخلافه .
* فور الوصول ، على الطلاب الصعود إلى الفصول للاطمئنان على جاهزية التابلت قبل موعد الامتحان .
وتمثلت هذه التعليمات في :
* على جميع طلاب الصف الأول الثانوى الحضور باكرًا اليوم الأحد الموافق 19/5/2019 فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا .
* إحضار التابلت المدرسي مشحون 100%.
* ممنوع نهائيا اصطحاب التليفون المحمول إلى المدرسة .
* ارتداء الزي المدرسي وعدم ارتداء ملابس لا تليق بك كطالب علم مثل الشورت والسلاسل والحظاظات وخلافه .
* فور الوصول ، على الطلاب الصعود إلى الفصول للاطمئنان على جاهزية التابلت قبل موعد الامتحان .