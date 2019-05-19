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تعليم

امتحانات أولى ثانوي .. 5 تعليمات مهمة من مدرسة السعيدية لطلابها قبل الامتحان

الأحد 19/مايو/2019 - 12:18 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
نشرت مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، 5 تعليمات مهمة لطلاب أولى ثانوي ، المقرر أن تنطلق امتحاناتهم في التاسعة من صباح اليوم.

وتمثلت هذه التعليمات في :

* على جميع طلاب الصف الأول الثانوى الحضور باكرًا اليوم الأحد الموافق 19/5/2019 فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا .

* إحضار التابلت المدرسي مشحون 100%.

* ممنوع نهائيا اصطحاب التليفون المحمول إلى المدرسة .

* ارتداء الزي المدرسي وعدم ارتداء ملابس لا تليق بك كطالب علم مثل الشورت والسلاسل والحظاظات وخلافه .

* فور الوصول ، على الطلاب الصعود إلى الفصول للاطمئنان على جاهزية التابلت قبل موعد الامتحان .
امتحانات أولى ثانوي .. 5 تعليمات مهمة من مدرسة السعيدية لطلابها قبل الامتحان

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