شاهد.. احتفالات باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي بعد رباعية في شباك ديجون

تسلم نجوم فريق باريس سان جيرمان، مساء امس السبت، لقب الدوري الفرنسي، الذي توج به هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه.وانطلقت احتفالات باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد نهاية مباراته أمام ديجون، التى حسمها الفريق الباريسي برباعية نظيفة، ولكنه أعلن تتويجه رسميا باللقب قبل 4 جولات.ورفع البرازيلى تياجو سيلفا قائد نادي العاصمة لقب الدوري الفرنسي، في حضور جميع نجوم الفريق، يتقدمهم البرازيلي نيمار والمهاجم كيليان مبابي.وحقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على ضيفه فريق ديجون برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء امس السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الفرنسي.وسجل رباعية باريس سان جيرمان انخيل دى ماريا، إدينسون كافانى وهدفين لكيليان مبابى فى الدقائق 3، 4، 36 و 56 من زمن المباراة.وبهذا اللقب يعد سان جيرمان ثالث أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 8 ألقاب بالتساوي مع موناكو ونانت، وخلف سانت إيتيان المتصدر بـ10 ألقاب ثم مارسيليا الثانى 9 ألقاب.