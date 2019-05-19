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تعليم

آداب حلوان تنظم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

الأحد 19/مايو/2019 - 02:35 ص
صدى البلد
كريم ناصر
اعلن اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة حلوان عن تنظيمه مسابقة يومية فى التصوير خلال شهر رمضان.

واوضح مسئولو اللجنة الفنية بالاتحاد ان الصور المشاركة تقيم عن طريق الطلاب وٱكثر صورة تحصل على اعجاب من الصفحة الرسمية للكلية يكون صاحبها الفائز.

وأكد ان المسابقة تقام يوميا ويفوز بها احد الطلاب كنوع من الترفيه خلال فترة الامتحانات.

الجدير بالذكر ان اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة حلوان قد نظم العديد من المسابقات الفنية و الثقافية من ضمنها مسابقة فى التصوير على مستوى الجامعة.

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