هندسة القاهرة تنظم ندوة لطلاب الثانوية العامة للتعريف بالكلية.. 4 يوليو

تنظم كلية الهندسة بجامعة القاهرة ندوة تعريفية لطلاب شهادة الثانوية العامة للتعريف ببرامج البكالوريوس في الكلية وفرص الدراسة في وآلية الالتحاق بالكلية خلال العام الجامعي 2020/2019.



وأعلنت الكلية مواعيد عقد الندوة فى يوم ٤ يوليو في تمام العاشرة صباحًا والثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019 في تمام العاشرة صباحًا.



وتشمل الندوة التعريف بنظام الفصلين الدراسيين ونظام الساعات المعتمدة وجولة في الأقسام العلمية والمعامل المتخصصة والقاعات الدراسية.

