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تعليم

هندسة القاهرة تنظم ندوة لطلاب الثانوية العامة للتعريف بالكلية.. 4 يوليو

الأحد 19/مايو/2019 - 05:03 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تنظم كلية الهندسة بجامعة القاهرة ندوة تعريفية لطلاب شهادة الثانوية العامة للتعريف ببرامج البكالوريوس في الكلية وفرص الدراسة في وآلية الالتحاق بالكلية خلال العام الجامعي 2020/2019.

وأعلنت الكلية مواعيد عقد الندوة فى يوم ٤ يوليو في تمام العاشرة صباحًا والثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019 في تمام العاشرة صباحًا. 

وتشمل الندوة التعريف بنظام الفصلين الدراسيين ونظام الساعات المعتمدة وجولة في الأقسام العلمية والمعامل المتخصصة والقاعات الدراسية.

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