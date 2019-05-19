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محافظات

النظافة والمرور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد ميدان الدهار..صور

الأحد 19/مايو/2019 - 02:49 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
أجرى محافظ البحر الاحمر اللواء أحمد عبد الله، جولة تفقدية بميدان الدهار للاطمئنان على الحالة الأمنية والمرورية به .

ووجه "عبدالله"، إدارة المرور بالمحافظة على تسيير الحركة المرورية بالميدان لعدم وجود أى تكدس به، مع تواجد أفراد المرور باستمرار لتنظيم المرور حفاظا على سلامة المواطنين، والشكل العام.

وشدد على الوحدة المحلية باستمرارية نظافة الميدان، وانتظام ورديات النظافة، حيث يعد ميدان الدهار من أهم ميادين الغردقة، ويتوافد اليه عدد كبير من الأهالى خلال ساعات اليوم.

والتقى المحافظ، خلال جولته ببعض أبنائه مرتدين الملابس الرياضية لأحد الأندية الكبرى، موجها لهم الدعم المعنوى لتنمية مهاراتهم الرياضية والتقدم فى النشاط الرياضى الخاص بهم، مؤكدا لهم أن الرياضية هى سر الاستمرار في النجاح وبناء شخصية مستقلة و متفوقة .

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