تناول كوبا من هذا المشروب يوميا بعد الإفطار لعلاج الالتهابات

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن مشروب طبيعى يمكنك تناوله بعد الإفطار فى رمضان يعالج التهاب المفاصل والمعدة ويمد الجسم بالعديد من الفوائد .
مشروب "ذهبي" من الكركم والحليب، هذا المشروب يعرف باسم الايورفيدا وله جذوره في الوصفات الطبية القديمة، ومن المعروف أنه يقدم فوائد لا حصر لها ، بما في ذلك:
الحد من الالتهابات
يقوى الذاكرة والقدرة المعرفية
خصائص مضادة للأكسدة ، مضاد للفطريات ، مضادة للفيروسات ، ومضادة للجراثيم
مزاج أفضل والتفكير الإيجابي
مستويات السكر في الدم متوازنة
تحسين قوة العظام
حماية أمراض القلب
تحسين وظيفة الجهاز الهضمي
أول ما تحتاج إلى صنعه لإنشاء الحليب الذهبي هو:
عجينة الكركم، يغلى نصف كوب من الماء مضاف اليه ربع كوب من الكركم المطحون مع الاستمرار فى التقليب لمدة 10 دقائق ويمكن إضافة القليل من الحليب عليه ويمكن تناوله لمدة 3 اسابيع للقضاء على جميع المشاكل الصحية .
مشروب "ذهبي" من الكركم والحليب، هذا المشروب يعرف باسم الايورفيدا وله جذوره في الوصفات الطبية القديمة، ومن المعروف أنه يقدم فوائد لا حصر لها ، بما في ذلك:
الحد من الالتهابات
يقوى الذاكرة والقدرة المعرفية
خصائص مضادة للأكسدة ، مضاد للفطريات ، مضادة للفيروسات ، ومضادة للجراثيم
مزاج أفضل والتفكير الإيجابي
مستويات السكر في الدم متوازنة
تحسين قوة العظام
حماية أمراض القلب
تحسين وظيفة الجهاز الهضمي
أول ما تحتاج إلى صنعه لإنشاء الحليب الذهبي هو:
عجينة الكركم، يغلى نصف كوب من الماء مضاف اليه ربع كوب من الكركم المطحون مع الاستمرار فى التقليب لمدة 10 دقائق ويمكن إضافة القليل من الحليب عليه ويمكن تناوله لمدة 3 اسابيع للقضاء على جميع المشاكل الصحية .