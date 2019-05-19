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فن

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. اللي باعنا خسر دلعنا.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 06:19 ص
رانيا يوسف والهام
رانيا يوسف والهام شاهين
قسم الفن
نشرت رانيا يوسف، مقطع مصور عبر حسابها على موقع إنستجرام بصحبة إلهام شاهين اثناء حفل المطرب اللبنانى راغب علامة.

وظهر الثنائى الذى يغيب عن شهر رمضان وهما ترقصان على أغنية "اللى باعنا خسر دلعنا" والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.

راغب علامة احيا حفلا رمضانيا بأحد الخيام، وقدم خلالها مجموعة من أشهر اغنياته، وكانت آخر أعماله طرحه لأغنية "قلبي عشقها" بتوزيع جديد أول أيام رمضان، إضافة الي طرحه مؤخرًا أغنية "صدفة" من كلمات والحان أماني النوري.

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