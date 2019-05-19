فكرة بمليون جنيه الحلقة 15.. شقيقة علي ربيع تلجأ للسحر من أجل الزواج

شهدت الحلقة الـ 15 من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يعرض عبر قناة "mbc مصر" الفضائية لـ علي ربيع وكريم عفيفي، تصاعدًا في الأحداث.



وشهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل فكرة بمليون جنيه، قيام علاء (علي ربيع)، بتقديم أوراق لمصلحة الضرائب تثبت، براءته من تهمة التهرب الضريبي، بضخامة المبلغ المُطالب بسداده (2 مليون جنيه).



تحاول شقيقة علاء (سهر الصايغ)، جذب انتباه زميلها المدرس، ليقدم للزواج منها، لكن دون جدوى، فتلجأ إلى دجال لمساعدتها في الأمر، فيعطي لها نوعين من الشراب، الأول لها والثاني للمدرس، وتختتم الحلقة بأن تشرب ما أعطاه لها الدجال، فتلاحقها آلام شديدة في البطن.



مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.

