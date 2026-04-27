جيش الاحتلال: إصابة 4 جنود في حادث عملياتي جنوب إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الاثنين/ إصابة 4 جنود في حادث عملياتي جنوب إسرائيل.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة، بينما تراوحت إصابات الثلاثة الآخرين بين المتوسطة والطفيفة، بحسب ما أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية.

وعلى صعيد متصل .. أطلقت قوات الاحتلال صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد تسلل طائرة معادية.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه الجيش الإسرائيلي تصاعدا ملحوظا في وتيرة الخسائر البشرية على جبهات متعددة، لا سيما في جنوب لبنان حيث تواصل القوات عملياتها الميدانية رغم الهدنة الرسمية المعلنة.