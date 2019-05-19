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تعليم

القلق يسيطر على وجوه طلاب أولى ثانوي قبل الامتحان اليوم.. صور

الأحد 19/مايو/2019 - 09:25 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
نهلة الشربيني - عدسة هدير عبده
رصد موقع صدى البلد أمام لجنة امتحان أولى ثانوي المنعقدة بمدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، حالة القلق والترقب التي سيطرت على وجوه الطلاب قبل بدء امتحان اللغة العربية الذي يعد أول امتحان لهم في ماراثون الامتحانات المصيرية التي يترتب عليها نجاح أو رسوب الطلاب.

حيث عبر الطلاب عن قلقهم مما سيحدث داخل اللجان، متمنين أن يمر الامتحان بسلام بدون أي عوائق تكنولوجية، وأن يكفي الزمن المحدد للإجابة على كافة الأسئلة.

جدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوي تبدأ من اليوم الأحد 19 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 30 مايو 2019 ، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد .

وتنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكتروني هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.
القلق يسيطر على وجوه طلاب أولى ثانوي قبل الامتحان اليوم.. صور
القلق يسيطر على وجوه طلاب أولى ثانوي قبل الامتحان اليوم.. صور
القلق يسيطر على وجوه طلاب أولى ثانوي قبل الامتحان اليوم.. صور
القلق يسيطر على وجوه طلاب أولى ثانوي قبل الامتحان اليوم.. صور
القلق يسيطر على وجوه طلاب أولى ثانوي قبل الامتحان اليوم.. صور
القلق يسيطر على وجوه طلاب أولى ثانوي قبل الامتحان اليوم.. صور

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