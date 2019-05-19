البابا تواضروس: أحلم بانتهاء الإرهاب وباقتصاد وتعليم قوي لجميع المصريين

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه يتمنى لبلادنا مصر الاستقرار الكامل وأن ينتهي الإرهاب، إلى جانب تمتعها باقتصاد وتعليم قوى لكي يحيا كل إنسان حياة طيبة، وبهذه الأحلام مصر ترتقي وتصبح لها مكانة.



وأضاف البابا تواضروس الثاني -فى حوار خاص لفضائية ME SAT القبطية خلال رحلته الرعوية الحالية إلى أوروبا والتى بدأها السبت الماضى- أن كل المسؤولين في الخارج يتحدثون عن مصر باعتبارها قلب العالم، وتابع قائلا أذكر أنه عندما كنت في اليابان قال لي وزير خارجيتها إننا نحب التعامل مع مصر وأيضًا حدث ذلك في روسيا وغيرها من الدول.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس صباح اليوم الأحد صلوات القداس الإلهي من كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم ابي سيفين بمدينة أونا الألمانية عقب تدشينها، ضمن رحلته الرعوية الحالية التى بدأت السبت الماضى.



