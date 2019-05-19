نائب: كلمات البابا تواضروس بألمانيا فى حق الرئيس السيسى صفعة على وجه الإرهاب

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لدفاعه دائما عن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زياراته لمختلف دول العالم.



وقال "زين الدين" فى بيان له اليوم إن قداسة البابا تواضروس خلال زيارته لألمانيا قال كلمات بليغة فى حق الرئيس السيسى وجاءت بالنص "إن الرئيس السيسى راجل صادق جدًا.. وأن مصر مشفتش واحد زيه أبدًا".



واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين جميع الحروف التى جاءت فى كلمات البابا تواضروس بمثابة صفعة قوية على وجوه جميع أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

