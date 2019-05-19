افتتاح منفذين لبيع السلع بأسعار مخفضة بمركزي الواسطى والفشن ببني سويف.. صور

أعلنت محافظة بني سويف عن افتتاح اليوم، الأحد، منفذين لبيع السلع الأساسية والغذائية في إطار مبادرة دكان بلدنا التي يتبناها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر وتشرف عليها لجنة المنافذ برئاسة اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، ويتم تنفيذها بالتعاون بين إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة، ولتوفير بعض السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية المعنيين بالإشراف على افتتاح وتشغيل المنفذين، الذين تم تمويلهما من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،بواقع 40 ألف جنيه لكل منفذ في شكل قرض وذلك بقريتي( قمن العروس مركز الواسطى، وتلت مركز الفشن)، ليصل بذلك اجمالي المنافذ التي تم افتتاحها وتشغيلها إلى 8 منافذ، منها: 6 منافذ ممولة بـ 300 ألف جنيه من إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة ، ومنفذين بتمويل 80 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.



ومن جهته لفت السكرتير المساعد تامر أبو النجا،أنه قد تم " في وقت سابق " الإعلان عن طرح دفعة جديدة من تلك المنافذ والتي تحمل اسم(دكان بلدنا) بقرى:انفسط بالواسطى، شنرا بالفشن، قمبش الحمراء بببا، وبدهل، دشطوط والشنطور بسمسطا، واشترط الإعلان في المتقدم للمنفذ أن يكون من المقمين بنطاق الوحدة المحلية "دون التقيد بالمجلس القروي التابع له المنفذ"، و السن من21 إلى 50 سنة، وحاصلًا على مؤهل متوسط"كحد ادني"، وأنهى الخدمة العسكرية أوأعفى منها ،ولا يعمل بالقطاعين العام أو الخاص وألا تكون لديه مشروعات خاصة به،مع تمتعه بمهارة القيادة وإدارة المشروعات، وعلى الراغبين من تنطبق عليه الشروط ،التقدم لإدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة للاستعلام عن الأوراق والإقرارات والضمانات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم لتشغيل المنفذ.