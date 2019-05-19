إبراهيم سعيد لـ جماهير الزمالك.. بصراحة مفيش تجاهل ولاحاجة

غرد نجم منتخب مصر الأسبق إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ردا على أحد جماهير الزمالك قائلا" هتكلم بصراحه مفيش تجاهل ولا حاجه خد بالك إحنا في رمضان كل سنة وانت طيب ومعظم القنوات كلها مسلسلات، ولكن في اهتمام إعلامي وجماهيري، لنادي الزمالك.



يذكر أنه سوف تقام اليوم الأحد مباراة الزمالك ونهضة بركان والتي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان لحساب مباريات ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.



