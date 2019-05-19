ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إبراهيم سعيد لـ جماهير الزمالك.. بصراحة مفيش تجاهل ولاحاجة

الأحد 19/مايو/2019 - 05:30 م
صدى البلد
القسم الميدانى
غرد نجم منتخب مصر الأسبق إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ردا على أحد جماهير الزمالك قائلا" هتكلم بصراحه مفيش تجاهل ولا حاجه خد بالك إحنا في رمضان كل سنة وانت طيب ومعظم القنوات كلها مسلسلات، ولكن في اهتمام إعلامي وجماهيري، لنادي الزمالك.

يذكر أنه سوف تقام اليوم الأحد مباراة الزمالك ونهضة بركان والتي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان لحساب مباريات ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

إبراهيم سعيد لـ جماهير الزمالك.. بصراحة مفيش تجاهل ولاحاجة

ترشيحاتنا

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية فى الإفطار السنوي.. صور

طريقة عمل اللازانيا

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19 - 5 - 2019

تسريب صور من النسخة الورقية لامتحان عربي أولى ثانوي عبر الفيس بوك

بتعليق غامض.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من سيارته

سهل وبدون تعقيدات.. تعرف على موعد طرح ريسيفر بث مباريات الأمم الإفريقية على التليفزيون المصري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية فى الإفطار السنوي.. صور

تسلم التميمة وأول بطاقة مشجع من أبو ريدة.. تفاصيل تفقد السيسي استعدادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي