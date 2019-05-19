استقرار الذهب في تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ612.4 جنيه و24 بـ699.85 جنيه

استقرت أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم، الأحد، بالمقارنة بأسعار أمس؛ السبت، ليسجل جرام عيار 21 الأوسع انتشارا 612.4 جنيه.



وبلغ سعر جرام عيار 24 الأعلى فئة نحو 699.85 جنيه كما كان أمس، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 524.9 جنيه، وكذلك عيار 14 نحو 408.25 جنيه.



وتشهد سوق الذهب حالة من الترقب مع انتصاف شهر رمضان المعظم، إذ إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بفارق طفيق قد يتراوح بين 2 و3 جنيهات كتموسط سعري مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك، وفقا لتصريحات خبراء ومصنعي الذهب.



وشهدت سوق المشغولات الذهبية على مدار الأسابيع القليلة ركودا نظرا لقلة البيع والشراء، بسبب هبوط الأسعار العالمية.

