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رياضة

حارس الزمالك المصاب يطلب الجلوس على مقاعد البدلاء.. تعرف على رد الطبيب

الأحد 19/مايو/2019 - 09:47 م
عماد السيد
عماد السيد
القسم الرياضى
حرص عماد السيد، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي مطالبة محمد أسامة، طبيب الفريق، بفك الجبيرة اليوم، الأحد، من أجل الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي.

ويخوض الفريق الأبيض مباراة نهضة بركان المغربي في الثانية عشرة من منتصف الليل اليوم، الأحد، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض طبيب الزمالك فك جبيرة الحارس الموضوعة على اليد حرصًا على سلامته مشددًا على عدم التخلص من الجبيرة خلال الوقت الجارى حتى لا تتفاقم الإصابة، وأخطر طبيب الزمالك، السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض بقراره النهائى بشأن رفضه فك جبيرة اليد.

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