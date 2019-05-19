حارس الزمالك المصاب يطلب الجلوس على مقاعد البدلاء.. تعرف على رد الطبيب

حرص عماد السيد، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي مطالبة محمد أسامة، طبيب الفريق، بفك الجبيرة اليوم، الأحد، من أجل الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي.





ويخوض الفريق الأبيض مباراة نهضة بركان المغربي في الثانية عشرة من منتصف الليل اليوم، الأحد، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



