تراجع أرصدة الكمبيالات للأفراد الطبيعيين لـ7.4 مليار جنيه في يناير الماضي

انخفضت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك من الأفراد الطبيعيون إلي 7.4 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 7.442 مليار في ديسمبر من العام السابق بتراجع بلغ 42 مليون جنيه، ومقارنة بـ 7.53 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام بفارق 130 مليون جنيه.



وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة الكمبيالات المخصومة بالعملة المحلية لقطاع الخدمات سجل 479 مليون جنيه في يناير الماضي مقابل 465 مليون جنيه في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ 498 مليون في نوفمبر 2018.



ووصلت أرصدة الكمبيالات الموجهة للقطاع العائلي لنحو 7.37مليار جنيه في يناير السابق مقابل 7.442 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 7.52 مليار جنيه في نوفمبر 2018.



