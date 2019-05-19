الزمالك يعلن تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة ، على الملعب البلدي .



وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب:

فى حراسة المرمي : عمر صلاح



فى خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني -حمدي النقاز



في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - احمد سيد زيزو



فى خط الهجوم : عمر السعيد



الاحتياطي : حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - ابراهيم حسن - حميد أحداد - محمد إبراهيم - محمود الونش

