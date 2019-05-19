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رياضة

الزمالك يعلن تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية

الأحد 19/مايو/2019 - 09:57 م
عمر صلاح
عمر صلاح
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة ، على الملعب البلدي .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب:
فى حراسة المرمي : عمر صلاح

فى خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني -حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - احمد سيد زيزو

فى خط الهجوم : عمر السعيد

الاحتياطي : حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - ابراهيم حسن - حميد أحداد - محمد إبراهيم - محمود الونش

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