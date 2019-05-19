الزمالك يعلن تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة ، على الملعب البلدي .
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب:
فى حراسة المرمي : عمر صلاح
فى خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني -حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - احمد سيد زيزو
فى خط الهجوم : عمر السعيد
الاحتياطي : حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - ابراهيم حسن - حميد أحداد - محمد إبراهيم - محمود الونش
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب:
فى حراسة المرمي : عمر صلاح
فى خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني -حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - احمد سيد زيزو
فى خط الهجوم : عمر السعيد
الاحتياطي : حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - ابراهيم حسن - حميد أحداد - محمد إبراهيم - محمود الونش