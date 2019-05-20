الحلقة 13 من الواد سيد الشحات.. كائن فضائي يهبط على سيد وريتاج وفخر.. فيديو

شهدت الحلقة 13 من مسلسل "الواد سيد الشحات" كثيرا من التطورات حيث هبط على سيد وريتاج وفخر "احمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن"، كائن فضائى وقام بدوره "اوس اوس" والذى شارك كضيف شرف فى المسلسل.



وفى مشهد كوميدى أثناء جلوس هذا الكائن الفضائى – أوس أوس- مع الثلاثى فى مقر النادى الذى يمتلكه فخر الشحات، روى لهم كيف هبط على الأرض بسبب عطل فى "الحوامة" التى يطير بها فى الفضاء، وذهب الى بنزينة لتزوديها بالبنزين، وفى طريقه على الدائرى أوقفه كمين لعدو له وخطفوا زوجته ويطلب من سيد وريتاج مساعدته لاستعادة زوجته.



ويظهر فخر "محمد عبد الرحمن" بدور كائن فضائى أيضا لمساعدة اوس اوس لكى يأخذ زوجته من الاعداء.



سلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى.