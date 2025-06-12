الإمارات تطالب بالحياد في اختيار مستضيف ملحق المونديال.. وتؤكد أحقيتها بتنظيم إحدى المجموعتين

طالب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي (AFC) بالتحلي بالحياد الكامل عند اختيار الدول المستضيفة لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا في خطاب رسمي أرسله للجهتين المنظمتين أن العدالة والشفافية في هذا القرار عنصران لا غنى عنهما لضمان حقوق المنتخبات الوطنية كافة.

ويأتي هذا التحرك من الاتحاد الإماراتي في وقت حساس، بعد أن نجح المنتخب الإماراتي في التأهل إلى الملحق القاري إثر احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 15 نقطة، ليرافق منتخبات قطر والسعودية والعراق وعمان وإندونيسيا في صراع الوصول إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره اتحاد الكرة الإماراتي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "طالب اتحاد الإمارات لكرة القدم الاتحادين الدولي والآسيوي بالحيادية عند اختيار الدول المستضيفة لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة المنتخبات".

وأضاف البيان: "تقدّم الاتحاد الإماراتي بطلب رسمي لاستضافة مباريات إحدى المجموعتين ضمن المهلة المقررة من الاتحاد الآسيوي، مؤكدًا أن الإمارات تمتلك سجلًا حافلًا في تنظيم أكبر البطولات الرياضية والفعاليات الكروية على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يمنحها الأفضلية والاستحقاق الكامل لتنظيم هذه المرحلة الحاسمة".

كما شدّد الاتحاد في خطابه على أن "منتخب الإمارات يُعد الأعلى ترتيبًا بين المنتخبات المتأهلة إلى الملحق، بعدما جمع 15 نقطة واحتل المركز الثالث، وهو ما يُعزّز من موقفه الفني والتنظيمي في طلب استضافة مبارياته على أرضه".

وتأتي هذه المطالبة وسط أنباء وتكهنات تشير إلى أن الاتحاد الآسيوي استقر بشكل غير رسمي على إقامة مباريات المجموعتين في السعودية وقطر، الأمر الذي دفع الاتحاد الإماراتي إلى التحرك العاجل للمطالبة بالعدالة وضمان عدم انحياز القرار لمصالح بعينها.

ويُنتظر أن يحسم الاتحاد الآسيوي في الأسابيع المقبلة هوية الدول المستضيفة للملحق، الذي سيكون بمثابة المحطة قبل الأخيرة نحو بلوغ مونديال 2026، وسط منافسة محتدمة بين المنتخبات الستة الطامحة إلى انتزاع بطاقتي العبور من خلال التصفيات التكميلية.