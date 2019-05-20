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فن

قمر هادي الحلقة 14 .. هاني سلامة بريء من تجارة الآثار

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
أحمد البهي
تتابعت أحداث الحلقة 14 من مسلسل قمر هادي والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا واللوزي.


حيث مازال يتذكر هادي - هاني سلامة - علاقته بابنته فيروز، بعض المواقف التي قام بها معها وادت الي اصابتها بحالة نفسية سيئة ، ما أدى إلى خضوعها الي علاج نفسي.

كما كشفت الأحداث ان رجاء - رشيد الشامي - هو المسئول عن بيع الآثار، وليس لهادي علاقة بالأمر،. وقد طلب الاول من الاخير ضرورة تسليم صفقه المخدرات حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

أما مروان - حمزه العلي - فقد قام بالقاء ابنه الناتج عن علاقة غير شرعية مع احدى الفتيات في الشارع، نظرا لعدم رغبته في الاعتراف به.

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