قمر هادي الحلقة 14 .. هاني سلامة بريء من تجارة الآثار

تتابعت أحداث الحلقة 14 من مسلسل قمر هادي والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا واللوزي.





حيث مازال يتذكر هادي - هاني سلامة - علاقته بابنته فيروز، بعض المواقف التي قام بها معها وادت الي اصابتها بحالة نفسية سيئة ، ما أدى إلى خضوعها الي علاج نفسي.



كما كشفت الأحداث ان رجاء - رشيد الشامي - هو المسئول عن بيع الآثار، وليس لهادي علاقة بالأمر،. وقد طلب الاول من الاخير ضرورة تسليم صفقه المخدرات حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.



أما مروان - حمزه العلي - فقد قام بالقاء ابنه الناتج عن علاقة غير شرعية مع احدى الفتيات في الشارع، نظرا لعدم رغبته في الاعتراف به.