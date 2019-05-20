الضرائب تنفي حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية

نفت مصلحة الضرائب المصرية جملة وتفصيلا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية وانشاء اخرى للضرائب الدولية .



وقالت المصلحة في بيان لها منذ قليل ،إن وحدة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات ، وأن الوحدة الجديدة التي قامت المصلحة بإنشائها هى وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية وهى تابعة لرئيس مصلحة الضرائب .



وأوضحت مصلحة الضرائب أن إنشاء الوحدة الجديدة ياتى تواكبا للاتجاه العالمى بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الاجنبية والعابرة للدول بغرض التحصيل العادل للضرائب عن الارباح المتحققة فى مصر كما أنها تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية بالتنسيق مع منظمات دولية ومتابعة التطورات والاجراءات التى تتخذها الدول فى هذا الصدد بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص .



وأضافت أن إنشاء هذه الوحدة يعكس اهتمام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالضرائب الدولية لتعزيز الايرادات الضريبه مما سيحقق المزيد من العداله الاجتماعيه نظرا لمحاولة البعض التهرب من اداء الواجب الضريبي، وتحميل المواطن العادي تكلفة جميع الخدمات المقدمه من الدوله."



وطالبت مصلحة الضرائب وسائل الاعلام بضرورة توخي الحذر في نشر المعلومات و التأكد من صحة ما يتم نشره وذلك حفاظا على الصالح العام ومنعا لاستغلال ذلك من قِبل بعض العناصر لبلبلة الرأي العام