شاهد.. فيضانات عارمة تسبب انهيارات أرضية فى البرازيل

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات من فيضانات عارمة تسبب انهيارات أرضية جنوب شرق البرازيل.



وتسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات عارمة أدت لعرقلة حركة المرور وحدوث انهيارات أرضية في مدينة فيتوريا شمال شرق البلاد.



ودعت السلطات السكان إلى الحذر والامتناع عن قيادة السيارات، مرجحة استمرار تساقط المزيد من الأمطار.