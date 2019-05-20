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أخبار العالم

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في جبهة كتاف بصعدة

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:50 م
الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
أ ش أ
حرر الجيش اليمني اليوم /الاثنين/ مواقع جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة؛ بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية.

وقال مصدر عسكري يمني - حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية- إن: " قوات الجيش الوطني بمساندة طيران التحالف العربي تمكنت من تحرير "جبال نهوقة" و"التبة البيضاء" و"تبة الطيران" بجبهة كتاف شمال شرقي محافظة صعدة، مضيفا أن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفرار من تبقى منهم.

وكان الجيش اليمني قد حقق، بإسناد من طيران التحالف العربي- الأربعاء الماضي- اختراقا ميدانيا استراتيجيا وهاما، وذلك بالوصول إلى أولى مديريات الجوف شمال غرب من جهة محافظة صعدة،- المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي - أقصى شمال اليمن، وعلى الحدود مع السعودية.

ودفع الجيش اليمني والتحالف العربي- الثلاثاء الماضي - بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور صعدة؛ وذلك للمشاركة في العملية العسكرية لتحرير صعدة.

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