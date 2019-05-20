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أخبار البلد

وجه بتذليل أية عقبات أمامها.. السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة نوبل إنرجي

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:13 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ديفيد ستوفر رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة "نوبل إنرجي" في مصر حيث أشاد "ستوفر" في هذا الإطار بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن امتلاك مصر لكل المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه بما فيها الموقع الجغرافي المتميز والاكتشافات في مجالي البترول والغاز والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة ومشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بمسئولي شركة "نوبل إنرجي"، مشيرًا إلى السمعة الدولية الطيبة التي تميز الشركة الأمريكية وانتهاجها الأسلوب المهني وأعلى المعايير العالمية في تنفيذ أنشطتها وأعمالها، ومنوهًا في هذا الخصوص إلى علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة مع الإعراب عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة "نوبل إنرجي"، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها ، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

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