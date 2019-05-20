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HUAWEI تتحدى GOOGLE وتطمئن عملاءها: خدماتنا مستمرة.. وانتظروا أفضل تجربة في العالم

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:56 م
صدى البلد
أحمد عبد القوي
أرسلت شركة هواوي رسالة مكتوبة تحمل لوجو الشركة إلى كبار موزعي أجهزة المحمول.

وقالت هواوي: "ساهمنا بشكل أساسي في تطوير ونمو نظام أند رويد في جميع أنحاء العالم، أننا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لأندرويد، وعملنا عن كثب مع منصة المصدر المفتوح التابعة لأندرويد لتطوير بيئة برمجيات، استفاد منه المستخدمون والقطاع".

وأكدت هواوي في رسالتها: "سنواصل العمل على بناء بيئة برمجيات آمنة ومستدامة، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين على مستوى العالم".

وقالت الشركة: "سنواصل توفير تحديثات الأمان، وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من "هواوي – وهونر"، بما في ذلك الهواتف المحمولة التي تباع أو لا تزال في المخازن على مستوى العالم"، ردًا على أنباء تفيد بتعليق "جوجل" بعض العلاقات التجارية مع "هواوي".

كانت شركة جوجل علقت بعض المعاملات مع شركة هواوي الصينية، والتي تتطلب نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية، باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر.

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