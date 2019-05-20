العبيدي: دعوة الملك سلمان لقمتين خليجية وعربية توقيتها هام للغاية

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لقمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر إنما تأتي في وقت غاية في الأهمية لما تمر به منطقة الخليج العربي من أحداث لا يمكن لأحد التوقع بتداعياتها.



وأضاف العبيدي أن منطقة الخليج العربي ظلت هي المنطقة الوحيدة التي تتمتع بالأمان في العقد الأخير بداية من العام ٢٠١٠ وانطلاق ما اصطلح على تسميته - زورا - بالربيع العربي، وأن هذا الاستقرار الذي تمتعت به دول الخليج في هذه المرحلة التاريخية الهامة، ساعد على في الحد بالقدر الذي سمحت به الظروف من تداعيات تلك الثورات التي ضربت الدول العربية.



وذكر العبيدي أن أمن دول الخليج يظل أمنا قوميا لبقية الدول العربية خاصة وأن هذه المنطقة تمثل المصدر الأول للطاقة في العالم، ذلك الذي يجعل لها أهمية عالمية كبرى، ويجعل الحفاظ على استقرارها والحفاظ على مصادر الطاقة هدفا لكل دول العالم خاصة الكبرى منها، وهو ما يمكن أن يؤشر على تدخلات دولية كبيرة في المنطقة، يجب أن تعمل جميع الدول العربية للحد منها، وذلك لن يحدث إلا في حالة توحيد الصف العربي لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة.



وأوضح: أنه من هنا تأتي أهمية أن تنبذ الدول العربية الخلافات التي دبت بينها في تلك اللحظة الحاسمة في تاريخ الأمة، وعلى القادة العرب أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يعلوا المصالح العربية المشتركة فوق أي اعتبار وأي خلاف، ويرتفعوا لمستوى الأحداث، وأن تتخلى الدول الشاردة عن الإجماع العربي والتي رمت نفسها في أحضان إيران وتركيا عن موقفها، حيث أن مصالحها وأمنها لا يمكن أن تكون إلا مع أشقائها.



وأشاد: بالموقف المصري متمثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسيالداعم لدول الخليج في مواجهة أي تهديد أو عدوان إيراني، مؤكدا أن لقاء السيد الرئيس بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وكذلك ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنما كانت لمناقشة - إضافة للعلاقات الثنائية - تلك التهديدات والأعمال التخريبية التي طالت سفن نقل في المياه الإقليمية الإماراتية، وكذلك الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة العربية السعودية من قبل المليشيات الحوثية بتعليمات إيرانية، متوقعا أن تبذل مصر والرئيس السيسي كل الجهد وتقدم كل الدعم والعون لأشقائها في الخليج العربي في هذا الظرف الحاسم.