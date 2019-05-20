رياض محرز يحلم بتكرار إنجاز 90 مع الجزائر

يحلم الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، بقيادة منتخب بلاده لقيادة م للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر، خلال شهر يويينو المقبل.





وتوج منتخب الجزائرة ببطولة الأمم الأفريقية مرة واحدة تاريخه، حين استضافها عام 1990.





وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "لقد مر 29 عامًا على آخر تتويج بكأس الأمم الأفريقية، أريد أن أكون جزءًا من الفريق الذي يسعى لتكرار هذا الإنجاز".





وحصل رياض محرز على الثلاثية المحلية في موسمه الأول مع فريق مانشستر سيتي.



