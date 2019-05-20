ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رياض محرز يحلم بتكرار إنجاز 90 مع الجزائر

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:55 م
رياض محرز
رياض محرز
محمد السعيد
يحلم الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، بقيادة منتخب بلاده لقيادة م للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر، خلال شهر يويينو المقبل.

وتوج منتخب الجزائرة ببطولة الأمم الأفريقية مرة واحدة تاريخه، حين استضافها عام 1990.

وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "لقد مر 29 عامًا على آخر تتويج بكأس الأمم الأفريقية، أريد أن أكون جزءًا من الفريق الذي يسعى لتكرار هذا الإنجاز".

وحصل رياض محرز على الثلاثية المحلية في موسمه الأول مع فريق مانشستر سيتي.

ويحضر منتخب الجزائر ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا، والتي تضم منتخبات كينيا والسنغال وتنزانيا.

ترشيحاتنا

بعد أن قرر الأحمر التخلى عنه.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلى

بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي ..تعرف على موعد وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة

إيقاف الخدمة وغرامة وإلغاء الراوتر المجاني.. أبرز تعديلات نظام تحصيل فواتير الانترنت.. مصدر: إلغاء فترة سماح السداد المحددة بأسبوع.. وتسليم VDSL –MID END CPE للعملاء الجدد مقابل 200 جنيه

اعترفت بارتكاب 11 واقعة.. ضبط زعيمة نشل الموبايلات في مواقف القليوبية

عمر زهران يكشف لـ صدى البلد سبب نقل سهير البابلي للمستشفى

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور