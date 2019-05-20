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برلمان

السفير الصينى: تكريمى من الرئيس السيسى تكريم لدولة الصين

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:17 م
الرئيس السيسى وسفير
الرئيس السيسى وسفير الصين
ماجدة بدوى
وجه السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لمنحه السفير الصينى بالقاهرة سونج آيقوه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده ودوره فى دعم العلاقات المصرية الصينية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر والتى امتدت لقرابة 9 أعوام قضاها فى القاهرة أسهم خلالها فى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ووجه "الشريف" فى تصريح له التهنئة للسفير الصينى بالقاهرة سونج آيقوه مؤكدا انه يستحق هذا التكريم من الرئيس السيسى لدوره الكبير والرائد فى دعم العلاقات بين القاهرة وبكين فى مختلف المجالات. مشيدا بتصريحات السفير الصينى التى اعرب فيها عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس السيسى معتبرًا أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعبًا.

وبمثابة انعكاسًا لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبرًا عن امتنانه وشكره للمسئولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة.

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