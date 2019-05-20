بالشراكة مع واشنطن.. البحرين تستضيف ورشة عمل اقتصادية بعنوان من السلام إلى الازدهار

تستضيف مملكة البحرين ورشة عمل اقتصادية بعنوان “من السلام إلى الازدهار” بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنامة يومي 25 و26 يونيو 2019.



وتمثل ورشة العمل هذه فرصة محورية ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.



وتسهل ورشة العمل “من السلام إلى الازدهار” المحادثات بشأن رؤية طامحة قابلة للتحقيق وإطار عمل لمستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني والمنطقة، بما في ذلك تحسينات الحوكمة الاقتصادية وتطوير الرأسمال البشري وتسهيل النمو السريع للقطاع الخاص.



وتتمتع هذه الرؤية في حال تحقيقها بإمكانية تغيير حياة الشعوب بشكل جذري ووضع المنطقة على مسار يوصلها إلى مستقبل أكثر إشراقا.



وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن ت. منوشين : “أتطلع قدما لهذه المناقشات الهامة بشأن رؤية توفر للفلسطينيين فرصا جديدة ومثيرة تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم إلى أقصى حد ممكن.



وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة: "تسلط ورشة العمل “من السلام إلى الازدهار” الضوء على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية واهتمامهما المشترك والقوي في توفير فرص اقتصادية مزدهرة تفيد المنطقة".