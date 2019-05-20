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ديني

تأدبوا بين يدى الله.. أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بـ الفانلة الداخلية

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:49 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان عند صلاته أن يتزين، ويلبس ثيابًا حسنة، لقول الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.

وأضاف "وسام" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال «ما حكم الصلاة بالفانلة الداخلية؟»، أنه يجب على الإنسان أن يقف أمام الله ويشعر بقيمة العبادة وبقيمة هذا الوقوف والقنوت أمام الله أن يلبس المرء الملابس الداخلية، لذا يجب عليك أن تكون أكثر استشعارًا وأدبا بين يدى الله عز وجل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من تزين له).

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