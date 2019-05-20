سوق السيارات المستعملة.. أسعار كيا سبورتاج بعد زيرو جمارك.. فيديو

خطفت السيارة كيا سبورتاج 2018 أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



وتتراوح أسعار السيارة السيارة كيا سبورتاج 2018 والقريبة منها بين 490 ألفا إلى 500 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويستعرض "صدى البلد" من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار السيارة كيا سبورتاج 2018.

