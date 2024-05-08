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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجل العامري فاروق: النادي الأهلي لا ينسى عطاء أبنائه

صدى البلد

وجه إبراهيم العامري، نجل الوزير الراحل العامري فاروق، الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والحاضرين لمراسم تأبين والده الراحل، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق.

وتحدث إبراهيم العامري فاروق عن والده خلال حفل التأبين اليوم، قائلًا: «لقد أعطى الكثير لبيته وناديه بمنتهى الإخلاص والتفاني، ولم يكن الأب المخلص فقط؛ بل كان قائدًا، والقدوة الذي يحتذى في السعي للخير والعطاء والوفاء لكل من حوله».

وأضاف إبراهيم العامري: «شكرًا للنادي الأهلي الذي لا ينسى عطاء أبنائه، وأتوجه بالشكر والامتنان لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن الخطيب والإدارة التنفيذية، وكل من كان في ظهر أسرة العامري فاروق من يوم مرضه وحتى بعد وفاته وإلى اليوم». 

وأكد نجل الراحل في ختام كلمته، أنه وكل أسرة العامري فاروق لن يدخروا أي جهد ووقت في خدمة وحب كيان النادي الأهلي، واستكمال مسيرة عطاء والده. 

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