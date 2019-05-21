سنرد بالقوة على أي خطأ.. أقوى تهديد من ترامب إلى إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "أبدت عدائية شديدة".



وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيجري محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين"، حسبما أفادت قناة العربية.



وأكد ترامب أن إيران سترتكب خطأ فادحا إذا فعلت أي شيء وستواجه قوة هائلة.



كانت إيران أعلنت رفع إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب أربعة أضعاف.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله إن طهران رفعت، اعتبارا من اليوم، حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف".



جدير بالذكر أنه وفقا للاتفاق النووي الذي جمع إيران والقوى الدولية في 2015، فإن طهران يمكنها إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى 300 كيلوجرام.