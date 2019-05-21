تعرف على موعد زيادة أسعار فواتير وشرائح الكهرباء.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سوف يعلن تفاصيل تحريك أسعار شرائح الكهرباء غدًا الثلاثاء، فى مؤتمر صحفى.



وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن وزير الكهرباء سيتحدث بكل شفافية ووضوح مع المواطنين، ويعرض الزيادات على الشرائح، و أن الزيادات ستطبق بداية من شهر 7 المقبل وستظهر فى فاتورة التحصيل بشهر 8.



وأوضح أن شبكات الكهرباء تكفى لتلبية احتياجات المواطنين لسنوات مقبلة أن شبكات التوزيع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأربعة الماضية وأكد أن شبكات نقل الكهرباء خلال السنوات الأربعة الماضية كلفت الدولة 74 مليار جنيه على تطويرها وخاصة في الصعيد والدلتا.



وأوضح، أن الخطوط الهوائية للكهرباء كانت 2300 كيلومتر وتم مضاعفتها وعلى نهاية عام 2019 وبداية 2020 سيتم زيادة المساحة إلى أكثر من 6 آلاف كيلومتر.



وكشف حمزة أن هناك تطوير كبير فى شبكة الكهرباء، موضحًا أن هناك خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بفصل الكهرباء يحمل رقم 121، وكشف أن هناك فرق عمليات لحل اى مشكلة خاصة بالكهرباء .



وتابع: أنه لن يتم تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك، أن الاحتياطي في الكهرباء يغطي احتياج مصر لسنوات مقبلة.



