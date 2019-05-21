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أخبار العالم

رسالة من رئيس المجلس العسكري السوداني إلى الرئيس السيسي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:40 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قسم الخارجي
بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي برسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وعبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، في رسالته عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار.

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