الزمالك ونهضة بركان.. تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الأمن على حضور 60 ألف متفرج نهائى الكونفدرالية.



وأوضح مرتضى منصور أن منافذ البيع الخاصة بالتذاكر ستكون في نادي الترام والأولمبي بالإسكندرية، وفي مقر نادي الزمالك ونادي السكة الحديد والشمس، ونادي القضاة، وجامعة المنصورة، ونادي ميت غمر وفي أكاديميات بالمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس".



وسيلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.