اتحاد طلاب طب حلوان ينظم جلسة لمناقشة كتاب الراحل مصطفى محمود

أعلنت اللجنة الثقافية بٱتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن تنظيمها الجلسة الثانية في نادي الكتاب بالكلية، يوم غد الأربعاء.



وأوضح مسئولو الاتحاد أنه من المقرر أن يناقش الطلاب بالجلسة إحدى روائع الكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمود، وكتاب حوار مع صديقي الملحد، مشيرا إلى أن المناقشة تساعد في توسيع فكر الطلاب.



يذكر أن اتحاد طلاب كلية الطب فعّل مبادرة نادى الكتاب منذ بداية الفصل الدراسى الثانى لتنمية قدرات الطلاب ونشر ثقافة التعلم بينهم.